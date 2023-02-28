GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Galatasaray'da Icardi, özgüvenini yeniden keşfetti.
Galatasaray'da Icardi, özgüvenini yeniden keşfetti.
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol ve 6 asistle sahada karşılık veriyor.
Skorer yıldız, sarı-kırmızılı taraftarları ve yönetimi kendisine hayran bıraktı.
Arjantinli oyuncunun bonservisi PSG'de bulunuyor.
Fransız devi, Icardi'yi bonservisi ile başka bir kulübe göndermek istiyor.
Cimbom da oyuncunun bonservisine talip.
MILAN'A KATILMAK İSTİYOR
Arjantinli yıldız, Galatasaray'da hem takım arkadaşlarıyla hem de kulüple arası iyi durumda.
Ancak yıldız isim İtalya'ya dönmek istiyor.
Milan gelecek sezon için Icardi'yi takıma dahil etmek istiyor.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, İtalyan basınından derlediği habere göre tecrübeli golcü Milan'a dolaylı da olsa bazı mesajlar gönderiyor.
Milan Sportif Direktörü Massara ve Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin, oyuncunun çevresi ile mükemmel ilişkileri var.
Ayrıca Icardi, zaten Mlian Teknik Direktörü Stefano Pioli ile çalıştı.
Bundan dolayı Mauro Icardi, gelecek sezon Milan forması giyebilir.
Arjantinli santrforun bonservis değeri 17.5 milyon euro olarak biliniyor.