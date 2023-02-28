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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Galatasaray'da gösterdiği performans ile yeniden eski formuna kavuşan Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Avrupa'nın birçok devi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Fakat bu ekiplerden biri o detayla transferde oldukça öne geçti. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 18:52
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Galatasaray'da Icardi, özgüvenini yeniden keşfetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol ve 6 asistle sahada karşılık veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Skorer yıldız, sarı-kırmızılı taraftarları ve yönetimi kendisine hayran bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Arjantinli oyuncunun bonservisi PSG'de bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Fransız devi, Icardi'yi bonservisi ile başka bir kulübe göndermek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Icardi ile Milan, Inter, Juventus ve Arsenal ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Cimbom da oyuncunun bonservisine talip.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

MILAN'A KATILMAK İSTİYOR

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da hem takım arkadaşlarıyla hem de kulüple arası iyi durumda.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Ancak yıldız isim İtalya'ya dönmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Milan gelecek sezon için Icardi'yi takıma dahil etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in, İtalyan basınından derlediği habere göre tecrübeli golcü Milan'a dolaylı da olsa bazı mesajlar gönderiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Milan Sportif Direktörü Massara ve Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin, oyuncunun çevresi ile mükemmel ilişkileri var.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Ayrıca Icardi, zaten Mlian Teknik Direktörü Stefano Pioli ile çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Bundan dolayı Mauro Icardi, gelecek sezon Milan forması giyebilir.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi...

Arjantinli santrforun bonservis değeri 17.5 milyon euro olarak biliniyor.

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