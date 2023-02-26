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Podolski’den 2 milyon TL

Bir dönem G.Saray ve Antalya formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, G.Saray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Podolski’den 2 milyon TL
Bir dönem G.Saray ve Antalya formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, G.Saray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız" ifadelerini kullandı.
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