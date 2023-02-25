Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın wonderkid listesinde yer alan Giannis Konstantelias'ın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı genç yıldız adayına sürpriz bir talip çıktı. Portekiz ekibi Benfica, transfer bütçesini de hazırladı. İşte o rakam ve flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:00
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Galatasaray'da on numara bölgesine wonderkid arayışı son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Cimbom'un listesi kabarık.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonunu başkanvekili Erden Timur yönetiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Birçok futbolcuyu takip eden Galatasaray, ilk olarak Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Rus oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, istediği sonucu elde edemeyince transfer rafa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Arayışlarını sürdüren Aslan, son olarak Yunan futbolcu Giannis Konstantelias'ın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı ilk teklif geri çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Sarı-kırmızılıların tramsfer listesinde olan Konstantelias hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

BENFICA DEVREDE!
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Benfica, Konstantelias ve Koulierakis için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Portekiz ekibinin 2 oyuncu için 25 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Söz konusu haberde; Giannis Konstantelias ile İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

PAOK'ta bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Konstantelias, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

19 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat mevkisinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Yunan oyuncu, ülkesinin alt yaş kategorilerinde 7 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

PAOK'taki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Konstantelias'ın güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

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