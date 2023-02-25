TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Benfica'dan meydan okuma! Konstantelias...

Galatasaray'da on numara bölgesine wonderkid arayışı son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da on numara bölgesine wonderkid arayışı son sürat devam ediyor.
Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Cimbom'un listesi kabarık.
Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonunu başkanvekili Erden Timur yönetiyor.
Birçok futbolcuyu takip eden Galatasaray, ilk olarak Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı.
Rus oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, istediği sonucu elde edemeyince transfer rafa kalktı.
Arayışlarını sürdüren Aslan, son olarak Yunan futbolcu Giannis Konstantelias'ın peşine düştü.
Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı ilk teklif geri çevrildi.
Sarı-kırmızılıların tramsfer listesinde olan Konstantelias hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
BENFICA DEVREDE!
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Benfica, Konstantelias ve Koulierakis için devreye girdi.
Portekiz ekibinin 2 oyuncu için 25 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edildi.
Söz konusu haberde; Giannis Konstantelias ile İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği belirtildi.
PAOK'ta bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Konstantelias, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat mevkisinde de oynayabiliyor.
Yunan oyuncu, ülkesinin alt yaş kategorilerinde 7 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol attı.
PAOK'taki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Konstantelias'ın güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.