GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelirken bunlardan biri de Olympique Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez oldu.
Şilili golcü, geleceğine ilişkin Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sanchez'in o sözleri:
Marsilya'da mutluyum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum.
Inter'e faydalı olmaya devam edebilseydim... Arkadaşlarım da bana, ayrılığımı anlamadıklarını söyledi.
Fakat ben oynamak istiyordum. Bana şimdi tebrik mesajı atıp böyle devam et diyorlar.
Alexis Sanchez'in Marsilya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak iki tarafın da kontratı 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor.
Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.
1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 152 karşılaşmada 50 gole imzasını attı.
Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...