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GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'ın gündemine Şilili golcü Alexis Sanchez gelmişti. Yıldız isim, geleceğine ilişkin net bir açıklamada bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:17
GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Şilili golcü, geleceğine ilişkin Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sanchez'in o sözleri:

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Marsilya'da mutluyum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Inter'e faydalı olmaya devam edebilseydim... Arkadaşlarım da bana, ayrılığımı anlamadıklarını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Fakat ben oynamak istiyordum. Bana şimdi tebrik mesajı atıp böyle devam et diyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Alexis Sanchez'in Marsilya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak iki tarafın da kontratı 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 152 karşılaşmada 50 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez transfer kararını verdi!

Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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