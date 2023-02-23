Weghorst operasyonu

Forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Beşiktaş'taki başarılı performansın ardından Dünya Kupası'nda forma şansı bulan Wout Weghorst, Manchester United'ın ilgisini çekti. Premier Lig devi, Burnley ile anlaşma sağladı ve Hollandalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipten ayrılarak İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak Weghorst için Manchester'da işler pek de iyi gitmiyor. Premier League'de sadece 6 maçta şans bulabilen 30 yaşındaki santrfor henüz golle tanışamazken sadece bir asist yaptı. Büyük umutlarla Ada'ya giden yıldız oyuncu, eleştirilerin odağında yer alıyor.



OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR

Manchester United'da kiralık oynayan Weghorst'un sezon bitiminde Burnley'ye dönmesi bekleniyor. İngilizlerin, Hollandalı golcünün bonservisini almayacağı ve teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği Weghorst için Galatasaray'ın pusuda olduğu ifade edildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Weghorst'un, Burnley ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Haris Seferovic'i gönderen Galatasaray'da Bafetembi Gomis de sezon sonunda yolcu... İcardi'nin bonservisinin alınması ihtimali de çok yüksek değil. Bu nedenle Burnley ile masaya oturma kararı alan Galatasaray, kiralık veya bonservisiyle Weghorst'u transfer etmeye çalışacak.



ADRESİ DEĞİŞECEK

Weghorst, Kasımpaşa maçının 45. dakikasında attığı golün ardından siyah-beyazlı tribünlere 'kalp' işareti yapmış ve ardından da İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Şimdi Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın gündeminde ve yeni adresi Florya olabilir.



İNGILTERE'DE STOP ETTİ

30 yaşındaki santrfor bu sezon Manchester United formasıyla 10 resmi maçta süre aldı. Hollandalı oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı ve 1 gol pası verdi. Beşiktaş'la birlikte bu sezon toplamda ise 28 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.



Neville: ManU kalitesinde değil



Wout Weghorst, İngiltere'de tartışılan isim durumda... Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Gary Neville, Hollandalı oyuncunun, Manchester seviyesinde bir santrfor olmadığını belirtti. Efsane futbol adamı, "Weghorst, Manchester United'ın forveti olacak kalitede değil ancak şu an Manchester United yaptıklarını, Weghorst olmadan yapamaz" dedi.

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Neo Borne altyapısında futbola başlayan Wout Weghorst daha sonra sırasıyla; BETO, Willem II, Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley ve Beşiktaş formaları giydi. Hollanda Milli Takımı'nda 19 maçta süre alan Wout Weghorst, 5 gol attı.