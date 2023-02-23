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Hasan Kabze şampiyonluk formasını depremzedeler için bağışladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, 2005-06 sezonunda kazanılan şampiyonlukta giydiği formayı, deprem felaketinden zarar gören vatandaşlar yararına kulübe bağışladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:10
Hasan Kabze şampiyonluk formasını depremzedeler için bağışladı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, 2005-06 sezonunda kazanılan şampiyonlukta giydiği formayı, deprem felaketinden zarar gören vatandaşlar yararına müzayedeye çıkarılmak üzere kulübe bağışladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eski futbolcumuz Hasan Kabze, Süper Lig 2005-2006 Sezonu'nda kazandığımız şampiyonlukta giydiği formayı müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı.

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