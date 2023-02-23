Hasan Kabze şampiyonluk formasını depremzedeler için bağışladı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, 2005-06 sezonunda kazanılan şampiyonlukta giydiği formayı, deprem felaketinden zarar gören vatandaşlar yararına müzayedeye çıkarılmak üzere kulübe bağışladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Eski futbolcumuz Hasan Kabze, Süper Lig 2005-2006 Sezonu'nda kazandığımız şampiyonlukta giydiği formayı müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı.
Eski futbolcumuz Hasan Kabze, Süper Lig 2005-2006 Sezonu'nda kazandığımız şampiyonlukta giydiği formayı müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı. pic.twitter.com/DmdVZxL0LZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2023