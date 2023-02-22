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Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kattı. Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de sarı-kırmızılı takımın yeni yıldızlarını değerlendirirken o isme dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:44
Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

LEVENT TÜZEMEN - BÜYÜK KATKI YAPACAK

- Galatasaray'ın yeni transferleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Zaniolo, Adekugbe ve Kaan Ayhan önemli transferler... Ancak ihtiyaç transferi Adekugbe oldu. Galatasaray sol tarafa bir türlü çözüm üretemiyor.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Zorunlu olarak Dubois'yı oynatıyordu. 3 aylık süreç içerisinde Adekugbe yerli statüsünde oynayacağı için en çok Okan Buruk sevinmiştir.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Kazım ve Emre Taşdemir'den yeterli verimi alamıyordu. Adekugbe, Türkiye'deki yabancılar içerisinde hücum gücü en güçlü sol bek...

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Adekugbe'nin katılımıyla, Galatasaray kenarlardan hem hızlı hücum edecek hem de hücumda zenginleşecek, Icardi de kafa vuruşları için kenarlardan istediği ortaları alacaktır.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Kaan Ayhan homojen bir oyuncu. Sağ, stoper ve ön libero oynayabiliyor. Galatasaray'ın duran toplarında da çok iyi yükseldiği için kafa vuruşlarıyla gole katkı sağlar.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Okan hoca artık yerli oyuncu, arayışlarına gelmeyecek, Kaan Ayhan joker gibi ihtiyacı karşılayacak.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

- Galatasaray, Zaniolo'yu neden aldı?

Genç, yetenekli, hızlı, çalım becerisi yüksek, sadece gol pasını üreten değil, skora da etki eden bir oyuncu...

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Okan Buruk'un sakatlık yaşadıktan sonra Rashica'nın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını biliyorum.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Zaniolo kanatlarda da oynayabilen bir yıldız... Rashica'nın yerine İtalyan oyuncu forma giyecek.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Mertens yorulduğunda o bölgede de görev yapma özelliği olan Zaniolo, Icardi'nin daha verimli oynamasını sağlayacak.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Hatta Arjantin-İtalyan işbirliğinden Galatasaray çok daha fazla pozisyon üretip, goller bulabilecek.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturuluyor diyebilir miyiz?

Şampiyon olan takım ön eleme oynayacak. Sezonu erken açacak. Galatasaray Devler Ligi'ni düşünerek kadrosunu şimdiden kurmaya çalışıyor.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Zaniolo da bu anlayışın ürünü olarak transfer edildi. Şimdi hedefte Zakharyan var. Rusya, UEFA ve FIFA'dan boykot yediği için, Zakharyan da Rus kimliği taşıdığı için yeteneklerine rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Erden Timur'un 'ailesini ikna etmeye' çalıştığı yönünde bir bilgiye ulaştım. Yüksek olan rakamı da aşağı çekmek için çalışıyor.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

5 Mart'ta bitecek transfer sürecine kadar Galatasaray bu transferi bitirmeye çalışıyor.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

- Lige verilen ara Galatasaray'ı nasıl etkiler?

Galatasaray'ın hızını tam form yakaladığında Dünya Kupası kesti. Yüreklerimizi burkan asrın felaketi deprem de takımların uzun süre maç yapmasını engelledi. Galatasaray ilk resmi maçını Kasımpaşa karşısında oynayacak.

Levent Tüzemen Galatasaray'ın yeni transferini yorumladı! "Türkiye'deki yabancılar içerisinde..."

Okan hoca oyuncuların maç kondisyonunu yukarı çekmek için Antalya kampında 3 maç ayarladı. Gençlerbirliği, Pendik ve Alanyaspor'la oynayacaklar. Bu maç takvimi Galatasaray'ı hazır tutacaktır.

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