GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaniolo, Aslan'da büyük beklenti yarattı.
Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaniolo, Aslan'da büyük beklenti yarattı.
Zaniolo için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.
ESAS MEVKİSİ 10 NUMARA
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun hangi mevkide oynayacağı merak ediliyordu.
Roma'dan 15 milyon euroya alınan genç yıldızın, esas pozisyonu 10 numara olmasına rağmen, hücum hattında nerede değerlendirileceği ortaya çıktı.
Birçok bölgede forma giyebilen Zaniolo için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.
SAĞDA OYNAYACAK
Teknik Direktör Okan Buruk'un, 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu öncelikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
RASHICA'NIN YERİNE ZANIOLO!
Mertens'in 10 numaradaki performansından memnun olan genç teknik adamın, sakatlığı sonrası eski formundan uzak olan Rashica'nın yerine Zaniolo'yu sağ önde oynatmayı planladığı bildirildi.
İtalyan futbolcunun transferiyle beraber Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.
Rashica, Yunus ve Barış Alper hem sağda hem de solda alternatif olacak.