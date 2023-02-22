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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Zaniolo transferi büyük yankı uyandırdı. Teknik direktör Okan Buruk, Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdi. Bu karar sonrası sarı-kırmızılılarda o isim yedeğe düşecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:44
GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Zaniolo, Aslan'da büyük beklenti yarattı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Zaniolo için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

ESAS MEVKİSİ 10 NUMARA
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun hangi mevkide oynayacağı merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Roma'dan 15 milyon euroya alınan genç yıldızın, esas pozisyonu 10 numara olmasına rağmen, hücum hattında nerede değerlendirileceği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

Birçok bölgede forma giyebilen Zaniolo için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

SAĞDA OYNAYACAK
Teknik Direktör Okan Buruk'un, 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu öncelikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

RASHICA'NIN YERİNE ZANIOLO!
Mertens'in 10 numaradaki performansından memnun olan genç teknik adamın, sakatlığı sonrası eski formundan uzak olan Rashica'nın yerine Zaniolo'yu sağ önde oynatmayı planladığı bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok

İtalyan futbolcunun transferiyle beraber Okan Buruk'un eli daha da güçlendi.

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