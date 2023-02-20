GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Eyüpspor, Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Ancak genç futbolcunun Eyüpspor'a gitmek istemediği ifade edildi.
Oyuncu ikna edilirse Eyüpspor'a gidecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yusuf, skor üretemedi.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.
Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı. Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.