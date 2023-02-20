Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takımda kendisini gösteremedi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un istediği genç futbolcuda belirsizlik sürüyor. İşte nedeni... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:05
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Ajansspor'da yer alan habere göre Eyüpspor, Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Ancak genç futbolcunun Eyüpspor'a gitmek istemediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Oyuncu ikna edilirse Eyüpspor'a gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Yusuf, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı. Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi! Eyüpspor istedi ama...

Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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