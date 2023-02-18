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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların çiçeği burnunda transferi için sürpriz bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:19
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferi büyük yankı uyandırırken, İtalya'dan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

MILAN ZANIOLO'DAN VAZGEÇMEDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Nicolo Zaniolo'dan vazgeçmiş değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

MALDINI, ZANIOLO'NUN BÜYÜK HAYRANI

Calciomercato'da yer alan habere göre; teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo'nun büyük bir hayranı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için sürpriz transfer iddiası! Peşini bırakmadılar

Milan'ın yazın Zaniolo'nun sözleşmesindeki 35 milyon €'luk serbest kalma maddesini ödeyip ödemeyeceği, Nicolo'nun performansına bağlı olacak.

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