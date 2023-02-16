Haberler Galatasaray Drogba formasını yolladı

Drogba formasını yolladı

Tüm dünya depremzedeler için seferberlik ilan ederken Didier Drogba da yardımlara katıldı. Efsanevi isim, "Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" açıklaması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Drogba formasını yolladı
Tüm dünya depremzedeler için seferberlik ilan ederken Didier Drogba da yardımlara katıldı. Efsanevi isim, "Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" açıklaması yaptı.
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