Drogba formasını yolladı

Tüm dünya depremzedeler için seferberlik ilan ederken Didier Drogba da yardımlara katıldı. Efsanevi isim, "Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" açıklaması yaptı.
Tüm dünya depremzedeler için seferberlik ilan ederken Didier Drogba da yardımlara katıldı. Efsanevi isim, "Galatasaray formasıyla Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" açıklaması yaptı.