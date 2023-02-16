Cihan'ın eğitim masraflarını üstlendi

Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden işadamı Dinçer Azaphan depremzedelere yardıma devam ediyor. Son olarak ayakları kesilmek zorunda kalınan Adıyamanlı depremzede çocuğumuzu Ankara’da ziyaret eden Azaphan, Cihan Emir Parlak’ın tüm eğitim masraflarını üstlendi ve kendisine Galatasaray forması hediye etti.
Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden işadamı Dinçer Azaphan depremzedelere yardıma devam ediyor. Son olarak ayakları kesilmek zorunda kalınan Adıyamanlı depremzede çocuğumuzu Ankara'da ziyaret eden Azaphan, Cihan Emir Parlak'ın tüm eğitim masraflarını üstlendi ve kendisine Galatasaray forması hediye etti.