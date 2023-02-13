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Büyük buluşma

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, GS TV’nin davetine olumlu yanıt verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Büyük buluşma
Türkiye tek yürek olup yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele örneği ortaya koyarken büyük rekabet yaşayan dev kulüpler arasındaki çekişmeler de bir kenara bırakıldı. Tüm kulüpler tek yürek olurken Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova'dan gözyaşları içinde Hatay'a yardım isteyen ve herkesi ağlatan teknik direktör Volkan Demirel'e sürpriz bir davet gelmişti. Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini belirten Morova; "Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın? Hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in kendisine gelen bu daveti kabul ettiği fakat Hatay'da yaşanan olayların bitmesinin ardından gelebileceğini söylediği öğrenildi.
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