GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için seferberlik devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için seferberlik devam ediyor.
Tüm Türkiye gibi ülkemizin önde gelen spor kulüpleri de depremin etkilediği illere yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım için birleşti.
"Üç büyükler" olarak adlandırılan kulüpler, bu zorlu günlerde ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliğin göstergesi olarak deprem bölgesine logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını gönderdi.
Ülkemizde yardım çalışmaları devam ederken, Galatasaray'da sezon başında göreve getirilen yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Gomez, Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu. İşte 34 yaşındaki antrenörün açıklamaları:
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YATTIM AMA..."
"Sarsıntı İstanbul'a ulaşmadı, deprem bizi hiç etkilemedi ama herkes endişeli.
Pazar günü maçımızı oynadık, gönül rahatlığıyla yattım ama uyandığımda telefonum mesaj doluydu.
Haberlere bakınca felaketin farkına vardım.
Kar yağarken birçok insanın evlerini kaybetmesi ve sokaklarda hayatta kalması talihsiz bir durum.
Galatasaray mağdurlara yöneldi ve yüklü miktarda insani yardım gönderdi.
Pek çok oyuncu ve personel, hem finansal olarak hem de yardımın hazırlanması ve gönderilmesine yardımcı olarak işbirliği yaptı.
Mümkün olan her şekilde yardım etmek için etkilenen bölgeye giden insanlar tanıyorum.
"TÜRKİYE'DEKİ EMPATİ BENİ ŞAŞIRTTI"
Birçok ülkede bulundum ama Türkiye'deki empati beni şaşırttı.
800 kilometre uzaktayız ama herkes çok duygulandı."