Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Gomez, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili de konuştu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 09:43
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için seferberlik devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Tüm Türkiye gibi ülkemizin önde gelen spor kulüpleri de depremin etkilediği illere yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım için birleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

"Üç büyükler" olarak adlandırılan kulüpler, bu zorlu günlerde ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliğin göstergesi olarak deprem bölgesine logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını gönderdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Ülkemizde yardım çalışmaları devam ederken, Galatasaray'da sezon başında göreve getirilen yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Gomez, Türkiye'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu. İşte 34 yaşındaki antrenörün açıklamaları:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YATTIM AMA..."

"Sarsıntı İstanbul'a ulaşmadı, deprem bizi hiç etkilemedi ama herkes endişeli.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Pazar günü maçımızı oynadık, gönül rahatlığıyla yattım ama uyandığımda telefonum mesaj doluydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Haberlere bakınca felaketin farkına vardım.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Kar yağarken birçok insanın evlerini kaybetmesi ve sokaklarda hayatta kalması talihsiz bir durum.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Galatasaray mağdurlara yöneldi ve yüklü miktarda insani yardım gönderdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Pek çok oyuncu ve personel, hem finansal olarak hem de yardımın hazırlanması ve gönderilmesine yardımcı olarak işbirliği yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

Mümkün olan her şekilde yardım etmek için etkilenen bölgeye giden insanlar tanıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

"TÜRKİYE'DEKİ EMPATİ BENİ ŞAŞIRTTI"

Birçok ülkede bulundum ama Türkiye'deki empati beni şaşırttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözleri! "Uyandığımda..."

800 kilometre uzaktayız ama herkes çok duygulandı."

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