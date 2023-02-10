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Tek yumruk olduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Tek yumruk olduk

Dün Nef Stadı'na giden ve geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileten Başkan Özbek, "Türk milletinin özelliklerinden birisi beraber olmaktır ve bu durum da bu suretle tekrar görüldü. Bütün Türkiye, tek yumruk oldu. Biz de bu faaliyetler çerçevesinde deprem sabahında işe koyulduk. Bugün görüyoruz, her kulüp, her vatandaş, her kuruluş bu acının üstesinden gelmek için maksimum verim vermeye çalışıyor. Burada bir gönüllülük esası var. Milletimizle gurur duyuyorum, camiamla gurur duyuyorum" diye konuştu.


100 KONTEYNER GÖNDERECEĞIZ
Deprem bölgesinde binaların yerle bir olduğunu, insanların günlük ihtiyaçlarının ardından barınma ihtiyaçlarının da bulunduğunu hatırlatan Galatasaray Başkanı Özbek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile konuştum ve kendisi Gaziantep'teydi, konteyner kent kurma çabasındalar. Biz de ilk aşamada 100 konteyner göndermek istediğimizi söyledik" dedi.


46. TIR YOLA ÇIKTI
Hatay'da bir depo tuttuklarını ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un oraya gittiğini ifade eden Başkan Özbek, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması çok önemli. Sadece merkeze değil mezraya da ulaşmamız lazım. Bunun için nakliye araçları tutuldu. Bu çalışmalara bağlı olarak 46. TIR'ıımızı sevk ettik" ifadelerini kullandı.


ÇİPE AİLESİNİ GETİRDİ
Kaleci İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul'a getirdi. Çipe, "İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti" dedi.

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