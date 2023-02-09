Zaniolo sessiz sedasız geldi

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından Nicolo Zaniolo'yu da kadrosuna kattı. Roma'da mutsuz olan İtalyan on numaranın satış listesine konulmasının ardından harekete geçen Aslan, imkansız denilen transferi tamamladı. Yüzyılın felaketi nedeniyle İstanbul'a sessiz sedasız bir şekilde gelen Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4.5 yıllık kontrata imza attı.



İstanbul'da karşılama istemeyen İtalyan yıldız, kendi imkanlarıyla konaklayacağı otele geçti. Ayrıca Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL yardımda bulundu.



İtalyan basını başta, Avrupa'nın önemli gazeteleri Zaniolo'nun Galatasaray'a transferine geniş yer verdi. Corriere dello Sport sürmanşetten verdiği haberi "Mourinho taş kaybetti. Nicolo Türkiye'de" başlığıyla duyurdu.



BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Zaniolo, 4 aylık dönemde 900 bin euro, diğer sezonlarda ise yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanacak. Sarı-kırmızılı takım, Roma ekibine ise 4 taksitte 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Satış sözleşmesinde ayrıca toplam 5 milyon euro'luk bonus maddeleri bulunuyor. G.Saray'ın isteği üzerine sözleşmeye 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de eklendi.