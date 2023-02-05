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Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Haris Seferovic'in ayrılığı sonrası forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen David Datro Fofana'yı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılara Fofana transferinde sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Teknik heyetin istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk transferini stoper bölgesine yaptı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Cimbom, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Sol bek bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvet transferini de gündemine aldı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Adı Kasımpaşa ile anılan deneyimli golcü, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Seferovic'in ayrılığı sonrası forvet arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen David Datro Fofana'yı gündemine almıştı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan 20 yaşındaki santrforun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Chelsea, Şampiyonlar Ligi için Fofana'nın ismini UEFA'ya bildirmedi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Graham Potter tarafından kadroya alınmayan 20 yaşındaki futbolcunun, kiralama ihtimali yeniden ortaya çıktı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Fofana geçen sezon Didier Drogba tarafından Fatih Terim'e önerilmiş ancak Chelsea'nin devreye girmesi ve 12 milyon Euro teklif etmesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekibin Fildişili futbolcu için yeniden harekete geçtiği bildirildi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Bu sezon sadece 1 Premier League'te olmak üzere 12 maçta forma giyen genç yıldız, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Galatasaray, Chelsea'yi ikna edebilirse Fofana'yı 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

David Datro Fofana, bu sezon Chelsea formasıyla 12 maça çıktı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Fildişili golcü, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Fofana'nın İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar ederken, 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

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