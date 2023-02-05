Galatasaray'a transfer müjdesi! Geri sayım başladı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Teknik heyetin istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk transferini stoper bölgesine yaptı.
Cimbom, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
Sol bek bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvet transferini de gündemine aldı.
Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.
Adı Kasımpaşa ile anılan deneyimli golcü, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.
Seferovic'in ayrılığı sonrası forvet arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen David Datro Fofana'yı gündemine almıştı.
Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan 20 yaşındaki santrforun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi için Fofana'nın ismini UEFA'ya bildirmedi.
Graham Potter tarafından kadroya alınmayan 20 yaşındaki futbolcunun, kiralama ihtimali yeniden ortaya çıktı.
Fofana geçen sezon Didier Drogba tarafından Fatih Terim'e önerilmiş ancak Chelsea'nin devreye girmesi ve 12 milyon Euro teklif etmesi nedeniyle transfer askıya alınmıştı.
Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekibin Fildişili futbolcu için yeniden harekete geçtiği bildirildi.
Bu sezon sadece 1 Premier League'te olmak üzere 12 maçta forma giyen genç yıldız, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Galatasaray, Chelsea'yi ikna edebilirse Fofana'yı 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlıyor.
David Datro Fofana, bu sezon Chelsea formasıyla 12 maça çıktı.
Fildişili golcü, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fofana'nın İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar ederken, 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
20 yaşındaki forvet, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2 maça çıktı.
Genç golcünün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.