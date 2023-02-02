Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray

Galatasaray engel tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Zorlu mücadelede iki kez geriye düşen ve büyük şok yaşayan Galatasaray, Mauro İcardi'nin ikinci yarıdaki kritik golleriyle zafere ulaştı. Hangi Kredi Ümraniyespor'un gollerini 11. dakikada Umut Nayir ve 39. dakikada Oğuz Gürbulak kaydetti. Ev sahibi Galatasaray ilk golünü 32. dakikada Abdulkerim Bardakcı'yla buldu ve maça tutundu. 60. Dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren İcardi, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımına altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.

TRABZON DERBİSİÖNCESİ MORAL BULDU

Konuk ekipte Durel Avounou 77. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu da Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sonuçla Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı, maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkardı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisi öncesinde de büyük moral buldu. Ayrıca Ümraniye galibiyeti beraberinde yeni rekorları da getirdi. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 11 maç kazandı. Buruk, Mustafa Denizli'nin 13 galibiyetlik rekorunu geride bırakmayı başardı. Bir sezonda en çok galibiyet yaşayan hoca oldu.

GEÇEN SEZONU 25 MAÇTA GEÇTİ

Galatasaray geçen sezona Fatih Terim'le başlamış, işler iyi gitmeyince Domenec Torrent takımın başına geçmişti. Ancak o da beklentileri karşılayamamıştı. geçen sezon 53 resmi maçta 19 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Okan Buruk yönetiminde 25 resmi maça çıktı ve 20 galibiyet elde ederek geçen yılı gölgede bıraktı.

BURUK'TAN İKİ DOKUNUŞ

Ümraniye karşısında favori olarak sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarı beklentilerin altında kaldı. Bunda Ümraniyespor'un etkili futbolu da etkili oldu. Ligin son sırasında yer alan konuk ekip dalga dalga sarı-kırmızılı takımın kalesine gelirken özellikle Geraldo, Emre Taşdemir'in kanadını koridora çevirdi. Umut'ın golünde de asisti yapan isimdi. Ayrıca ilk 45 dakikada Rashica da beklentilerin altında kaldı. Gidişattan memnun olmayan keknik direktör Okan Buruk bu iki oyuncuyu kulübeye çekerken geçen haftanın başarılı ismi Leo Dubois ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü ve bu değişikliklerin karşılığını da aldı.

İSTANBUL ASLANI

G.Saray, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 müsabakadan da sahadan galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 3-2 ve 1-0, Fenerbahçe'yi 3-0, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve İstanbulspor'u da 2-1'lik skorlarla yendi.

MUSLERA YİNE DEVLEŞTİ

Galatasaray'da yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera, Ümraniyespor maçına da damga vurmayı ihmal etmedi. Kalesinde iki gol görmesine karşın demoralize olmayan Uruguaylı eldiven, 3 kritik pozisyona geçit vermeyerek takımını ayakta tutan isim oldu. Muslera, 7. dakikada Onur Ayık'ın vuruşunu kartardı. 16'da Avounou'nun beşliğinden geçen sert şutunu iki hamlede önledi. 36'da aynı oyuncuya bir kez daha geçit vermedi. İkinci yarıda da kalesinde dimdik ayakta durdu ve galibiyeti çılgınca kutladı.

DEFANSTA DEĞİŞİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasının ilk 11'inde bazı değişikliklere imza attı. Tecrübeli teknik adam, önceki hafta Giresunspor'u deplasmanda 4-0'la geçen kadrodan 3 ismi değiştirdi. Kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı savundaki yerine geri dönerken, Emin Bayram yedek kulübesine geçti.

BARIŞ ALPER KESİK YEDİ

Giresun deplasmanında sonradan oyuna giren ve etkili futbolunu bir de golle süsleyen Rashica'yı ödüllendiren Buruk; Barış Alper'i kenara çıktı. Kosovalı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Sahaya en az 3 yerli sürmek zorunda olan Buruk, tercihini Emre Taşdemir'den yana kullandı. Yabancı sınırına takılan Dubois de yedek kulübesine geçti.

KAAN AYHAN TRİBÜNDEYDİ

G.Saray'da yeni trasnfer Kaan Ayhan'ın yanı sıra Mathias Ross ve Yusuf Demir de 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Kaan maçı tribünden takip etti. Dün yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

AVOUNOU'YA KIRMIZI KART

Galatasaray karşısında ilk yarı şov yapan Ümraniyespor, ikinci yarıda sahanın başarılı ismi Avounou'yu kaybetti. İlk yarıda sarı kart gören Kongo'lu orta saha, 77. dakikada Lucas Torreira'yı da arkasından çekince çift sarıdan oyun dışında kaldı. Büyük üzüntü yaşayan Avounou ağır adımlarla sahayı terk etti.