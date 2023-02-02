Aslan'dan penaltı itirazı

Sarı kırmızılı takımın Ümraniyespor ile oynadığı maçın ilk yarısındaki bir pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. Ümraniyespor, 11. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Ancak Galatasaray cephesi, pozisyon öncesinde Emre Taşdemir'in ceza sahasında yerde kaldığını belirterek penaltı itirazında bulundu. Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştü ve golün geçerli olduğunu söyledi.
Sarı kırmızılı takımın Ümraniyespor ile oynadığı maçın ilk yarısındaki bir pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. Ümraniyespor, 11. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Ancak Galatasaray cephesi, pozisyon öncesinde Emre Taşdemir'in ceza sahasında yerde kaldığını belirterek penaltı itirazında bulundu. Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştü ve golün geçerli olduğunu söyledi.