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Van Aanholt PSV yolcusu

Galatasaray'da artık kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı. PSV'nin, Phillip Max'ın satılması durumunda yerine van Aanholt'u kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Van Aanholt PSV yolcusu

Galatasaray'da artık kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı. PSV'nin, Phillip Max'ın satılması durumunda yerine van Aanholt'u kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, PSV'nin 29 yaşındaki Alman sol beki Phillip Max'la yakından ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncu, sarıkırmızılı takımdan bonuslarla birlikte 2.6 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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