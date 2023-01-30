Haberler Galatasaray Rangers’ta kalacak

Rangers’ta kalacak

Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi için kötü bir haber geldi. Rangers'ın hocası Beale, "Galatasaray onun kalbine yakın çünkü orada doğdu ve babası da orada top oynadı ama İanis Hagi birkaç yıl daha Rangers'da kalacak. Böylelikle de bu söylentiyi ortadan kaldırmış oldum" dedi. Hagi de "Galatasaray'a gitmesinden mutlu olurum ama şu anda bir şey yok" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Rangers’ta kalacak
Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi için kötü bir haber geldi. Rangers'ın hocası Beale, "Galatasaray onun kalbine yakın çünkü orada doğdu ve babası da orada top oynadı ama İanis Hagi birkaç yıl daha Rangers'da kalacak. Böylelikle de bu söylentiyi ortadan kaldırmış oldum" dedi. Hagi de "Galatasaray'a gitmesinden mutlu olurum ama şu anda bir şey yok" ifadesini kullandı.
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