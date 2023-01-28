Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Galatsaray, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.
Galatsaray, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.
Sarı kırmızılı kulübün yönetim,, PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçildi.
TRANSFER KOŞULLARINI SORDU
Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.
TARAFTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda.
Sarı kırmızılıların, Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti.
KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI
Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı.
Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti.
Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi.
Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.
BAYERN'E TRANSFER OLDU
Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı.
Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu.
Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.
LILLE İLE YENİDEN ÇIKIŞ
Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi.
Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu.
Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor.
Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta.
Bunun yanında on numara ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.
Renato Sanches bu sezon toplamda 15 maça çıkarkan 2 gol kaydetti.