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Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, orta saha pozisyonuna takviye yapmak isterken, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Galatasaray'da transferden sorumlu yönetici Erden Timur, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Renato Sanches'in durumunu sordu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:04
Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Galatsaray, ara transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Sarı kırmızılı kulübün yönetim,, PSG'de forma giyen Renato Sanches transferi için harekete geçildi.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

TRANSFER KOŞULLARINI SORDU
Sezon başında PSG'den Icardi'yi kiralayan Galatasaray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

TARAFTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Sarı kırmızılıların, Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI
Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

BAYERN'E TRANSFER OLDU
Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

LILLE İLE YENİDEN ÇIKIŞ
Lille'de ise performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline geldi.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Fransız ekibi Lille'den ülkenin en büyük kulüplerinden PSG'nin yolunu tuttu.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Şimdilerde futbolcunun PSG ile yollarını ayırması gündeme geliyor.

Galatasaray'dan transferde Renato Sanches bombası! Görüşme...

Renato Sanches'in ana mevkii merkez orta saha olarak göze çarpmakta.

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