Başkan Dursun Özbek'e 50 gün men

PFDK, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'sportmenliğe aykırı' hareketi gerekçesiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 120.000 TL para cezası verdi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe de 200 bin TL para cezası kesildi. Özbek, Divan Kurulu'nda "PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.
PFDK, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'sportmenliğe aykırı' hareketi gerekçesiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 120.000 TL para cezası verdi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe de 200 bin TL para cezası kesildi. Özbek, Divan Kurulu'nda "PFDK'ya sevk edildiğimi öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.