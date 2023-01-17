Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 12 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede noktalamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik heyetin istekleri doğrultusunda takıma yeni isimleri kazandırmayı planlıyor.
Galatasaray, kış transfer döneminde ilk olarak sol bek bölgesini güçlendirme kararı aldı.
Adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'de karar kıldı.
Yönetim, bu transfer için takasta kullanılması planlanan Emre Taşdemir'in Sivasspor ile anlaşmasını bekliyor.
Emre'nin Sivas ekibiyle anlaşması sonrası Galatasaray'ın Uğur Çiftçi transferine resmiyet kazandırması bekleniyor.
Sol bek dışında birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında Patrick van Aanholt geliyor.
ALANYASPOR KARŞISINDA SON MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılılarda van Aanholt, Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; bu maç aynı zamanda Hollandalı sol bekin sarı-kırmızılı takımdaki son maçı olarak kayıtlara geçebilir.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncuyla ara transfer dönemi bitmeden yolların ayrılması planlanıyor.
Kazımcan Karataş'ın sakatlığının devam etmesi, Emre Taşdemir'in de kadroya girmesine rağmen maç eksiğinin olması, Patrick van Aanholt'u 11'e itiyor.
Sacha Boey'un yokluğunda Leo Dubois'yı asıl yeri olan sağ beke çekmeyi düşünen Okan Buruk, Van Aanholt'u da belki de son kez 11'e yazmış olacak.
Yönetim ile transfer operasyonu için görüşen genç teknik adam, Hollandalı sol bekin bir an önce takımdan gönderilip bu mevkiye yerli bir isim getirilmesini talep etti.
Bu istek doğrultusunda çalışmalarını yürüten Erdem Timur ve ekibi, sol bek için Uğur Çiftçi'yi takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
Böylece Van Aanholt ile de yolların ocak ayı içerisinde ayrılması planlanıyor.
Fatih Terim döneminde büyük beklentilerle ve bonservisi elinde olarak Galatasaray'a imza atan Patrick van Aanholt, skor katkısı olarak hayal kırıklığı yarattı.
Sarı kırmızılı takımda 61 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 3 gol 5 asistlik bir katkı verebildi.
Hücumcu bir bek olan ve savunması ortalama altı olan Van Aanholt'un özellikle kanat ortalarındaki başarısızlığı taraftarları çileden çıkartmış durumda.
Yabancı sınırının da zorladığı Galatasaray'da forma şansı iyice azalan oyuncu bölgesini Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'a kaptırmış durumda.