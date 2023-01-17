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Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla son maçına çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:06
Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 42 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılılar, 12 Ocak'ta resmen başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede noktalamayı hedefliyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik heyetin istekleri doğrultusunda takıma yeni isimleri kazandırmayı planlıyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Galatasaray, kış transfer döneminde ilk olarak sol bek bölgesini güçlendirme kararı aldı.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Adı birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'de karar kıldı.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Yönetim, bu transfer için takasta kullanılması planlanan Emre Taşdemir'in Sivasspor ile anlaşmasını bekliyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Emre'nin Sivas ekibiyle anlaşması sonrası Galatasaray'ın Uğur Çiftçi transferine resmiyet kazandırması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Sol bek dışında birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında Patrick van Aanholt geliyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

ALANYASPOR KARŞISINDA SON MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılarda van Aanholt, Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Akşam'ın haberine göre; bu maç aynı zamanda Hollandalı sol bekin sarı-kırmızılı takımdaki son maçı olarak kayıtlara geçebilir.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Yönetim ile transfer operasyonu için görüşen genç teknik adam, Hollandalı sol bekin bir an önce takımdan gönderilip bu mevkiye yerli bir isim getirilmesini talep etti.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Bu istek doğrultusunda çalışmalarını yürüten Erdem Timur ve ekibi, sol bek için Uğur Çiftçi'yi takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Böylece Van Aanholt ile de yolların ocak ayı içerisinde ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Fatih Terim döneminde büyük beklentilerle ve bonservisi elinde olarak Galatasaray'a imza atan Patrick van Aanholt, skor katkısı olarak hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Sarı kırmızılı takımda 61 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 3 gol 5 asistlik bir katkı verebildi.

Galatasaray'da ayrılık yolda! Son maçına çıkıyor

Hücumcu bir bek olan ve savunması ortalama altı olan Van Aanholt'un özellikle kanat ortalarındaki başarısızlığı taraftarları çileden çıkartmış durumda.

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