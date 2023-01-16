Alıştı bir kere

Galatasaray bir Fenerbahçe derbisi galibiyeti sevinci daha yaşadı. Sarıkırmızılılar, Kadınlar Ligi'nde ezeli rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri 45 artı 3'te Yağmur Uraz ile 62'de Ebru Topçu kaydetti. Galatasaraylı kadın futbolcular galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Zaferlerini taraftarlarla beraber kutladılar. İlk devre maçını da Galatasaray deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Aslan bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'iy deplasmanda 3-0 yenmişti. Önceki gün de U-19 maçında Cimbom, Kanarya'yı 4-0'lık skorla devirmişti.
Galatasaray bir Fenerbahçe derbisi galibiyeti sevinci daha yaşadı. Sarıkırmızılılar, Kadınlar Ligi'nde ezeli rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri 45 artı 3'te Yağmur Uraz ile 62'de Ebru Topçu kaydetti. Galatasaraylı kadın futbolcular galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Zaferlerini taraftarlarla beraber kutladılar. İlk devre maçını da Galatasaray deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Aslan bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'iy deplasmanda 3-0 yenmişti. Önceki gün de U-19 maçında Cimbom, Kanarya'yı 4-0'lık skorla devirmişti.