FIFA’yı bekliyor

Ara transfer döneminde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'a FIFA'dan geçici transfer yasağı geldi. Teknik direktör Domenec Torrent ve Omar Elabdelloui'nin kontratlarını tek taraflı fesheden Cimbom, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile de mahkemelik olmuştu. Davaları devam eden Aslan'a geçici yasak geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, hafta arasında cezaları ödeyerek yasağı kaldıracak. Sivasspor'dan transfer edilen sol bek Uğur Çiftçi de FIFA'nın yasağı kaldırmasını bekliyor. Bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcu resmen açıklanacak. Yiğidoların hocası Rıza Çalımbay da dünkü Kayserispor mücadelesinden önce "Uğur Çiftçi büyük bir takıma gidecek. Bunu istemesi normal" ifadelerini kullanarak transferi açıkladı.