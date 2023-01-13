Morutan müjdesi

Galatasaray, Morutan'dan ciddi bir para kazanmanın eşiğinde... Rumen futbolcu, Pisa'da basarılı bir performansa imza atarken Giovanni Becali, İtalyan kulübün Galatasaray ile görüşmelere basladığını duyurdu. Pisa'nın sarı-kırmızılı ekipten, satın alma bedeli olarak belirlenen 5.5 milyon euro'da indirim istediğini ifade etti.
Galatasaray, Morutan'dan ciddi bir para kazanmanın eşiğinde... Rumen futbolcu, Pisa'da basarılı bir performansa imza atarken Giovanni Becali, İtalyan kulübün Galatasaray ile görüşmelere basladığını duyurdu. Pisa'nın sarı-kırmızılı ekipten, satın alma bedeli olarak belirlenen 5.5 milyon euro'da indirim istediğini ifade etti.