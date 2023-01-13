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Galatasaray'da Hatayspor maçında 3 değişiklik! Icardi ve Juan Mata...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçında Fenerbahçe derbisinin 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 20:21
Galatasaray'da Hatayspor maçında 3 değişiklik! Icardi ve Juan Mata...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşı karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Lucas Torreira, Juan Mata ve Mauro Icardi'ye görev verdi.


Galatasaray'ın 21 kişilik maç kadrosunda Patrick van Aanholt, Kazım Karataş ve Mathias Ross yer almadı. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Dries Mertens de kadroda bulunmuyor.

Mauro Icardi 4 maç sonra 11'de
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına 11'de başladı. Sakatlığının geçmesinin ardından ilk kez geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olan Icardi, ligde de en son Başakşehir mücadelesine 11'de başlamıştı. 29 yaşındaki futbolcu böylece 4 maç sonra 11'de görev aldı.

Juan Mata bu sezon ligde ikinci kez 11 başladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya görev verdi. İspanyol futbolcu ligde bu sezon Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı. Ligde 8 maç sonra 11'de görev verilen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer aldı.
Galatasaray, Hatayspor karşına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Emin Bayram bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı doldurdu
Galatasaray - Hatayspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımını müsabakaya hazırladı.

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