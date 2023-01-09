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Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasınde Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında rakibiyle puan farkını 4'e çıkartan sarı kırmızılılar önemli bir avantajı elde etti. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci derbiyi yorumladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:09
Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"HAKEDEN KAZANDI"
"Bir futbolsever olarak çok güzel bir maç izledik, hakeden kazandı, net.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Okan hocadan 10'da 10'luk performans.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Rakibine iyi çalışmış. Defans arkasına sarktı.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Icardi nereye istiyorsa gitsin, ne isterse yapsın. Haftaiçi Maldivlere gitsin isterse.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Son gol ne öyle ya, attığı gol yaptığı asist dünya klasında, elit oyuncu.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Maçtan 2 saat önce gelsin İstanbul'a 10 dakika 30 dakika oyna fark etmez desinler. İnanılmaz bir klası var"

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"AK SÜTÜ GİBİ HELAL"
"Okan hocanın anasının ak sütü gibi helal olarak Galatasaray'ın başına geldi.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Öyle bir kadro verildi ki inanılmaz isimler. Sahanın içi değil sadece, sahanın dışında yönetmek önemli."

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"FEDERER-NADAL MAÇI VARDI"
"Geçen seneki Berkan nerede, bu seneki Berkan nerede.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Böyle oynarsa överim tabii ki. Boey, Dubois görev adamı zaten.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Federer'le Nadal'ın maçı vardı 5 saatlik maçı vardı, onun gibi hissettim bazen. Acayip bir tempo gördük birara"

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"JESUS'UN B PLANI OLMASI LAZIM"
"Son zamanlarda bir derbide bu kadar net bir oyun ve skor görüyorum.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Muhteşem oynadı Galatasaray. Jesus ilk günden beri böyle oynuyor. Ümraniye'den 3 gol yiyince de bekledik.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Bu defans sıkıntılı dedik, bugün onu yaşadı. Bugün artık B planın olması lazım."

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"TARAFTAR SENİ NASIL DESTEKLESİN?"
"İrfan Can kime kızdın? Jesus'a mı kızdın ilk 11'de değilsin diye.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Tribüne mi, arkadaşına mı? O tekmeyi niye atıyorsun.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Belki 2-2 olacak maç. Çok gereksiz bir hareket.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Kadıköy'de derbi atmosferi iyi değildi diyenler var. O seyirciyi maçın içine alacaksın, seni nasıl desteklesin böyleyken. Altay'a ver uzun atsın. Berkan alıyor zaten öyle.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Açık bir pas yaparak çıkmıyor Fenerbahçe'sin sen"

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"G.SARAY KADIKÖY'DE OYNAMAYI ÖĞRENMİŞ"
"Rakiplerine hep maçları verdin, böyle olmaz.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar dağınık gördüm, bunun adı derbi! Son 4 gelişinde 3. galibiyeti Galatasaray'ın.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Galatasaray artık Kadıköy'de oynamayı öğrenmiş. Oynekurulu maçta da öyleydi."

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"OKAN BURUK ELİT MODUNA GEÇTİ"
"Bu maç Okan hocaya ve oyunculara hazar. Şimdi önünde güzel maçları da var. 4 maç sonra Trabzon maçı var.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Sahanın dışında da elit moduna geçti Okan hoca.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Rakibine göre kadro da yapmaktır. 4-4'lük Okan hoca performansı gördük"

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

"3 PUAN OKAN HOCAYA YENİLGİ JESUS'A"
"Hocalarına sahip çıkacaklar, 1 maç yenildim diye yıkılmayacaksın tabii ki ama bu kadarını beklemiyordu Fenerbahçe taraftarı. Bu kadar net bir maç oynadı Galatasaray ve 3 puanı aldı.

Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Galibiyet nasıl Okan hocanın diyorsan, Fenerbahçe'de de sorumluluk Jesus'da normal olarak. 3'lü oynadığına bir şey demem ama neden bu kadar pozisyon veriyorsun diye sorarım Jesus'a" ifadelerini kullandı.

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