Nihat Kahveci Fenerbahçe Galatasaray maçını yorumladı! "Okan Buruk elit moduna geçti"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'ndaki zorlu derbiyi Galatasaray 3-0 kazandı ve puan farkını 4'e yükseltti.
Dev derbiyi Nihat Kahveci yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'ndaki zorlu derbiyi Galatasaray 3-0 kazandı ve puan farkını 4'e yükseltti.
Dev derbiyi Nihat Kahveci yorumladı.
"HAKEDEN KAZANDI"
"Bir futbolsever olarak çok güzel bir maç izledik, hakeden kazandı, net.
Okan hocadan 10'da 10'luk performans.
Rakibine iyi çalışmış. Defans arkasına sarktı.
Goller de iyiydi. Fenerbahçe bu kadar iyi oynardı, Batshuayi'nin bir şutu, Arao'nun bir şutu Muslera kurtardı."
"İNANILMAZ BİR KLASI VAR"
"Fenerbahçe'den bir reaksiyon beklersin ama en kritik anlarda Muslera sahneye çıktı.
Galatasaray ileride geniş alan istiyor.
Icardi nereye istiyorsa gitsin, ne isterse yapsın. Haftaiçi Maldivlere gitsin isterse.
Son gol ne öyle ya, attığı gol yaptığı asist dünya klasında, elit oyuncu.
Maçtan 2 saat önce gelsin İstanbul'a 10 dakika 30 dakika oyna fark etmez desinler. İnanılmaz bir klası var"
"AK SÜTÜ GİBİ HELAL"
"Okan hocanın anasının ak sütü gibi helal olarak Galatasaray'ın başına geldi.
Öyle bir kadro verildi ki inanılmaz isimler. Sahanın içi değil sadece, sahanın dışında yönetmek önemli."
"FEDERER-NADAL MAÇI VARDI"
"Geçen seneki Berkan nerede, bu seneki Berkan nerede.
Böyle oynarsa överim tabii ki. Boey, Dubois görev adamı zaten.
Federer'le Nadal'ın maçı vardı 5 saatlik maçı vardı, onun gibi hissettim bazen. Acayip bir tempo gördük birara"
"JESUS'UN B PLANI OLMASI LAZIM"
"Son zamanlarda bir derbide bu kadar net bir oyun ve skor görüyorum.
Muhteşem oynadı Galatasaray. Jesus ilk günden beri böyle oynuyor. Ümraniye'den 3 gol yiyince de bekledik.
Bu defans sıkıntılı dedik, bugün onu yaşadı. Bugün artık B planın olması lazım."
"TARAFTAR SENİ NASIL DESTEKLESİN?"
"İrfan Can kime kızdın? Jesus'a mı kızdın ilk 11'de değilsin diye.
Tribüne mi, arkadaşına mı? O tekmeyi niye atıyorsun.
Belki 2-2 olacak maç. Çok gereksiz bir hareket.
Kadıköy'de derbi atmosferi iyi değildi diyenler var. O seyirciyi maçın içine alacaksın, seni nasıl desteklesin böyleyken. Altay'a ver uzun atsın. Berkan alıyor zaten öyle.
Açık bir pas yaparak çıkmıyor Fenerbahçe'sin sen"
"G.SARAY KADIKÖY'DE OYNAMAYI ÖĞRENMİŞ"
"Rakiplerine hep maçları verdin, böyle olmaz.
Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar dağınık gördüm, bunun adı derbi! Son 4 gelişinde 3. galibiyeti Galatasaray'ın.
Galatasaray artık Kadıköy'de oynamayı öğrenmiş. Oynekurulu maçta da öyleydi."
"OKAN BURUK ELİT MODUNA GEÇTİ"
"Bu maç Okan hocaya ve oyunculara hazar. Şimdi önünde güzel maçları da var. 4 maç sonra Trabzon maçı var.
Sahanın dışında da elit moduna geçti Okan hoca.
Rakibine göre kadro da yapmaktır. 4-4'lük Okan hoca performansı gördük"
"3 PUAN OKAN HOCAYA YENİLGİ JESUS'A"
"Hocalarına sahip çıkacaklar, 1 maç yenildim diye yıkılmayacaksın tabii ki ama bu kadarını beklemiyordu Fenerbahçe taraftarı. Bu kadar net bir maç oynadı Galatasaray ve 3 puanı aldı.
Galibiyet nasıl Okan hocanın diyorsan, Fenerbahçe'de de sorumluluk Jesus'da normal olarak. 3'lü oynadığına bir şey demem ama neden bu kadar pozisyon veriyorsun diye sorarım Jesus'a" ifadelerini kullandı.