Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona farklı bir kadroyla giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona farklı bir kadroyla giriş yaptı.
Takımı Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Galatasaray; Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Seferovic gibi transferlerle ses getirdi.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Juan Mata oldu.
Son olarak Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
34 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı.
Mata, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 7 maçta forma giydi.
Deneyimli oyuncu, bu maçlarda toplam 317 dakika süre aldı.
Juan Mata, Süper Lig'de 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilerken; Türkiye Kupası'nda ise 1 asist kaydetti.
Teknik direktör Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Mata'nın ayrılık iddialarıyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.
Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına Juan Mata ile ilgili açıklama yaptı.
AS'a konuşan Ergün, Mata'nın ayrılık iddialarına ilişkin, "Ben öyle bir haber duymadım" ifadesini kullandı.
İşte o haber...
JUAN MATA KİMDİR?
Tam adı Juan Manuel Mata Garcia olan futbolcu, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
İspanyol orta saha oyuncusu, futbola ülkesinin Real Oviedo takımında başladı.
34 yaşındaki futbolcu, 2003 yılında Real Madrid altyapısına transfer oldu.
3 yıl boyunca Real Madrid altyapısında forma giyen Mata, 2007 yılında Valencia'ya gönderildi.
Valencia'da yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında 26.7 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
Londra ekibinde 2.5 sezon geçiren Juan Mata, Ocak 2014'te 44.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka İngiliz devi Manchester United ile sözleşme imzaladı.
Manchester United'da 8.5 yıl boyunca top koşturan İspanyol yıldız, sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata'nın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.