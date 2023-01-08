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Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosun kattığı Juan Mata'nın Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcuyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:52
Mert Kılıç
Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona farklı bir kadroyla giriş yaptı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Takımı Okan Buruk'a emanet eden sarı-kırmızılılar, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Mata, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 7 maçta forma giydi.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Deneyimli oyuncu, bu maçlarda toplam 317 dakika süre aldı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Juan Mata, Süper Lig'de 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilerken; Türkiye Kupası'nda ise 1 asist kaydetti.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Mata'nın ayrılık iddialarıyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına Juan Mata ile ilgili açıklama yaptı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

AS'a konuşan Ergün, Mata'nın ayrılık iddialarına ilişkin, "Ben öyle bir haber duymadım" ifadesini kullandı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

İşte o haber...

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

JUAN MATA KİMDİR?

Tam adı Juan Manuel Mata Garcia olan futbolcu, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

İspanyol orta saha oyuncusu, futbola ülkesinin Real Oviedo takımında başladı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

34 yaşındaki futbolcu, 2003 yılında Real Madrid altyapısına transfer oldu.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

3 yıl boyunca Real Madrid altyapısında forma giyen Mata, 2007 yılında Valencia'ya gönderildi.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Valencia'da yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında 26.7 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Londra ekibinde 2.5 sezon geçiren Juan Mata, Ocak 2014'te 44.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka İngiliz devi Manchester United ile sözleşme imzaladı.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Manchester United'da 8.5 yıl boyunca top koşturan İspanyol yıldız, sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.

Juan Mata Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata'nın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.

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