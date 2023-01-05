Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda liste şekillenmeye başladı.
Eksik bölgeler belirlenirken, öncelik sol bek mevkisine verildi.
Galatasaray'da Patrick van Aanholt'tan istenen verim alınamadı.
Sergilediği performansla vasat bir görüntü çizen Hollandalı oyuncu gözden düştü.
31 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Türkiye'de mutlu olan van Aanholt'un, Süper Lig'den teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler sol bek mevkisine çevrildi.
Bir süredir arayışlarını sürdüren yönetim, Roma forması giyen Matias Vina'yı gündemine almıştı.
İtalyan ekibinde istediği şansları bulamayan Uruguaylı futbolcu ayrılacaklar listesine kondu.
Teknik direktör Mourinho'nun da gidişine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Goal'in haberine göre; Roma'dan ayrılması beklenen Vina, Real Betis'in ilgisini çekti.
İspanyol kulübünün Matias Vina'yı sezon sonuna kadar kiralayacağı ifade edildi.
Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin, oyuncunun performansını değerlendirerek sezon sonunda satın almayla ilgili kararını vereceği belirtildi.
Roma, 2021 yazında Vina'nın bonservisi için Palmeiras'a 13 milyon euro ödemişti.
Beklenen patlamayı yapamayan Uruguaylı oyuncu, istediği süreleri alamadı.
Sol bek mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada görev aldı.
Roma'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.