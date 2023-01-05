Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol bek mevkisine takviye yapmak için büyük bir uğraş veriliyor. Ara transfer döneminde van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Roma'dan ayrılması beklenen Matias Vina'yı gündemine almıştı. Uruguaylı yıldızın yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:56
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda liste şekillenmeye başladı.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Eksik bölgeler belirlenirken, öncelik sol bek mevkisine verildi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'tan istenen verim alınamadı.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Sergilediği performansla vasat bir görüntü çizen Hollandalı oyuncu gözden düştü.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

31 yaşındaki futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Türkiye'de mutlu olan van Aanholt'un, Süper Lig'den teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler sol bek mevkisine çevrildi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Bir süredir arayışlarını sürdüren yönetim, Roma forması giyen Matias Vina'yı gündemine almıştı.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

İtalyan ekibinde istediği şansları bulamayan Uruguaylı futbolcu ayrılacaklar listesine kondu.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Teknik direktör Mourinho'nun da gidişine onay verdiği 25 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Goal'in haberine göre; Roma'dan ayrılması beklenen Vina, Real Betis'in ilgisini çekti.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

İspanyol kulübünün Matias Vina'yı sezon sonuna kadar kiralayacağı ifade edildi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin, oyuncunun performansını değerlendirerek sezon sonunda satın almayla ilgili kararını vereceği belirtildi.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Roma, 2021 yazında Vina'nın bonservisi için Palmeiras'a 13 milyon euro ödemişti.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Beklenen patlamayı yapamayan Uruguaylı oyuncu, istediği süreleri alamadı.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Sol bek mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular

Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'ye yolladı! İşte o raporda yazanlar
Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV kalkacak mı?
EKPSS kura başvuru tarihleri, şarları, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?" Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?" 12:36
Trabzonspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Giresunspor maçı saat kaçta? 12:35
Muslera 27. F.Bahçe derbisinde! Muslera 27. F.Bahçe derbisinde! 12:17
Dev derbinin oranları açıklandı! Favori takım... Dev derbinin oranları açıklandı! Favori takım... 12:15
Jesus'tan Valencia kararı! G.Saray derbisinde... Jesus'tan Valencia kararı! G.Saray derbisinde... 11:57
G.Saray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular G.Saray'a Mourinho'dan transfer şoku! Böyle duyurdular 11:56
Daha Eski
Boey Premier Lig yolcusu! İşte yapılan teklif Boey Premier Lig yolcusu! İşte yapılan teklif 11:51
Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu 11:41
Anadolu Efes Singleton ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Singleton ile sözleşme imzaladı! 11:27
Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! 11:06
Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! 10:53
F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu 10:22