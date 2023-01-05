GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar evinde Başkent ekibini Barış Alper ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Derbi öncesi moral depolayan Aslan liderliğini rakibinden geri aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar evinde Başkent ekibini Barış Alper ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Derbi öncesi moral depolayan Aslan liderliğini rakibinden geri aldı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, son dönemde gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Çıktığı son 2 maçta 2 gol atan genç oyuncu 2021'den bu yana bir ilk yaşadı.
Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci Galatasaray'ın Fransız golcüsü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
"BARIŞ ALPER'İN GOLÜ ÖRNEKTİ"
"İlk golde de Rashica'nın müthiş bir ortası var ancak daha değerlisi Barış Alper'in ceza alanına girip o kafa vuruşunu yapması.
Tam anlamıyla örnek bir kafa vuruşuydu, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu."
"MERTENS DİREKSİYONDA"
"Galatasaray ilk yarıda iyi oynadı.
Son dönemlerde formda olan Mertens yine direksiyonun başındaydı. Çok da güzel bir asist yaptı."
"LİDERLİK MOTİVASYONU VAR"
"Galatasaray, kazandığı zaman lider olacağını biliyordu.
Bu çok önemli bir motivasyon.
1-1'den sonra iyice yüklendiler ve Mertens'in inanılmaz pasıyla Gomis'in golünü gördük.
O pası atabildiği için Mertens'in adı Mertens.
Ancak maç 1-0'ken Ali Sowe'un kaçırdığı bir gol var.
Ankaragücü 2-0 yapsa işler farklı olurdu."
5 YILLIK SÖZLEŞME VER RAHAT ET
"Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha templu oynuyor.
Tribünlerde çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar.
Tabii 'yaşlanmayan' Gomis'in katkısını da unutmayalım.
Yaşına bakma 5 yıllık sözleşme ver, kafan rahat etsin.
İnanılma döndü ve golü attı." dedi.