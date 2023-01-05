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GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar derbi öncesi moral depoladı. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci Gomis hakkında flaş açıklamalarda bulundu. (GS HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:12
GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Sarı kırmızılılar evinde Başkent ekibini Barış Alper ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Derbi öncesi moral depolayan Aslan liderliğini rakibinden geri aldı.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, son dönemde gösterdiği performans ile dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Çıktığı son 2 maçta 2 gol atan genç oyuncu 2021'den bu yana bir ilk yaşadı.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci Galatasaray'ın Fransız golcüsü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

"BARIŞ ALPER'İN GOLÜ ÖRNEKTİ"

"İlk golde de Rashica'nın müthiş bir ortası var ancak daha değerlisi Barış Alper'in ceza alanına girip o kafa vuruşunu yapması.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Tam anlamıyla örnek bir kafa vuruşuydu, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu."

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

"MERTENS DİREKSİYONDA"

"Galatasaray ilk yarıda iyi oynadı.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Son dönemlerde formda olan Mertens yine direksiyonun başındaydı. Çok da güzel bir asist yaptı."

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

"LİDERLİK MOTİVASYONU VAR"
"Galatasaray, kazandığı zaman lider olacağını biliyordu.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Bu çok önemli bir motivasyon.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

1-1'den sonra iyice yüklendiler ve Mertens'in inanılmaz pasıyla Gomis'in golünü gördük.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

O pası atabildiği için Mertens'in adı Mertens.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Ancak maç 1-0'ken Ali Sowe'un kaçırdığı bir gol var.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Ankaragücü 2-0 yapsa işler farklı olurdu."

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

5 YILLIK SÖZLEŞME VER RAHAT ET

"Galatasaray gerideyken maçı çevirmek için daha templu oynuyor.

GALATASARAY HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş Gomis yorumu! "5 yıllık sözleşme ver rahat et"

Tribünlerde çok dolu olduğu için şoku kolay atlattılar.

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