GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveye yerleşen Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveye yerleşen Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Sarı-kırmızılılar eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da sol bek mevkisine öncelik verildi.
Van Aanhol'tan memnun olmayan Okan Buruk, o bölgeye takviye talebini yönetime iletti.
Bir süredir arayışlarda bulunan Aslan, gözünü İtalya'ya çevirdi.
Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Matias Vina'yı kadrosuna katmak istiyor.
Uruguaylı futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almıyor.
Gözden düşen 25 yaşındaki oyuncuyla ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.
İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Uruguaylı sol bek de ayrılığa sıcak bakıyor.
Galatasaray, Matias Vina ile temasa geçip ön bir görüşme gerçekleştirecek.
Roma ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanamaması durumunda kiralık formülü masaya yatırılacak.
Matias Vina bu sezon İtalya Serie A'da 3 karşılaşmada forma giydi.
25 yaşındaki sol bek görev verilmesi durumunda stoper bölgesinde de forma giyebiliyor.
Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada görev aldı.
Uruguay U20 takımında 27 maçta sahaya çıkan Vina, 4 gol kaydetti.
Roma'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Matias Vina, 2021 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Palmeiras'tan Roma'ya transfer oldu.
Beklenen patlamayı yapamayan Vina, gözden düşen isimlerden oldu.