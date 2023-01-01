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GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol bek transferi için yoğun bir uğraş veriliyor. Takıma direkt katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Roma'da buldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun transferine izin verdiği isim için harekete geçildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 16:00
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveye yerleşen Galatasaray'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Sarı-kırmızılılar eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da sol bek mevkisine öncelik verildi.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Van Aanhol'tan memnun olmayan Okan Buruk, o bölgeye takviye talebini yönetime iletti.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Bir süredir arayışlarda bulunan Aslan, gözünü İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Matias Vina'yı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Uruguaylı futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Gözden düşen 25 yaşındaki oyuncuyla ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Uruguaylı sol bek de ayrılığa sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Galatasaray, Matias Vina ile temasa geçip ön bir görüşme gerçekleştirecek.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Roma ile bonservis pazarlıklarında anlaşma sağlanamaması durumunda kiralık formülü masaya yatırılacak.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Matias Vina bu sezon İtalya Serie A'da 3 karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

25 yaşındaki sol bek görev verilmesi durumunda stoper bölgesinde de forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Uruguay U20 takımında 27 maçta sahaya çıkan Vina, 4 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Roma'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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