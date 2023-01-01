Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! "Saygımı göstermek istedim"

"O DÖNEM STADIMIZIN OLMAMASINA RAĞMEN BİLİC MÜKEMMEL BİR İŞ ÇIKARDI"

1) Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda ligde ve Avrupa kupalarında toplam 27 gol 7 asistlik performansın var. Ayrıca Slaven Bilic yönetiminde o dönem stadyum sıkıntısına rağmen Avrupa'da Liverpool zaferi yaşadınız. Bilic'in yönetimiyle birlikte o dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

2014-2015 sezonu istatistiki olarak (gol asist vs) benim en iyi sezonlarımdan biriydi. Ancak sezon sonunda takım olarak herhangi bir kupa alamadık. Yine de çok iyi bir sezon geçirdik. Çünkü kolay bir sene değildi. Daha önce tarihte çok az takımın yapmak zorunda olduğu bir şeyi yapmak zorunda kaldık. Bütün maçlarımızı dışarıda oynadık. Stadın konumundan dolayı birçok Beşiktaş taraftarı Olimpiyat stadına gitmek istemiyordu. Dolayısıyla stadın durumu futbol için zorluydu. Ama yine de istatistiki olarak en iyi yıllarımdan biriydi ve yine istatistik haricinde genel olarak da ligde; takımda ve ülkede böyle hissediyordum. (En iyi sezonlarımdan biriydi yani). Bilic iyi bir iş çıkardı. Beşiktaş'a geldiğimde takım baştan kuruluyordu. Takıma geldiğimde belki de o dönemki en popüler / yetenekli oyuncu bendim. Takımdan ayrılıp geri geldiğimde Beşiktaş'ın imza atmayı başardığı oyuncu sayısı inanılmazdı. Açıkçası Beşiktaş'a daha adımımı atmadan önce bile takımla ilgili hislerim oldukça iyiydi. Bilic mükemmel bir iş çıkardı. Takımdaki oyuncular oldukça iyiydi ama tecrübesizdi.