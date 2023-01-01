Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! "Saygımı göstermek istedim"

Beşiktaş ve Başakşehir'le Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan, siyah beyazlı ekipten Çin Süper Lig'i takımlarından Shanghai Shenhua'ya 13,5 milyon Euro bedelle transfer olarak dönemin transfer rekoruna imza atan Demba Ba, Türkiye'deki kariyeriyle ilgili Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.
"O DÖNEM STADIMIZIN OLMAMASINA RAĞMEN BİLİC MÜKEMMEL BİR İŞ ÇIKARDI"
1) Beşiktaş'ta 2014-2015 sezonunda ligde ve Avrupa kupalarında toplam 27 gol 7 asistlik performansın var. Ayrıca Slaven Bilic yönetiminde o dönem stadyum sıkıntısına rağmen Avrupa'da Liverpool zaferi yaşadınız. Bilic'in yönetimiyle birlikte o dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2014-2015 sezonu istatistiki olarak (gol asist vs) benim en iyi sezonlarımdan biriydi. Ancak sezon sonunda takım olarak herhangi bir kupa alamadık. Yine de çok iyi bir sezon geçirdik. Çünkü kolay bir sene değildi. Daha önce tarihte çok az takımın yapmak zorunda olduğu bir şeyi yapmak zorunda kaldık. Bütün maçlarımızı dışarıda oynadık. Stadın konumundan dolayı birçok Beşiktaş taraftarı Olimpiyat stadına gitmek istemiyordu. Dolayısıyla stadın durumu futbol için zorluydu. Ama yine de istatistiki olarak en iyi yıllarımdan biriydi ve yine istatistik haricinde genel olarak da ligde; takımda ve ülkede böyle hissediyordum. (En iyi sezonlarımdan biriydi yani). Bilic iyi bir iş çıkardı. Beşiktaş'a geldiğimde takım baştan kuruluyordu. Takıma geldiğimde belki de o dönemki en popüler / yetenekli oyuncu bendim. Takımdan ayrılıp geri geldiğimde Beşiktaş'ın imza atmayı başardığı oyuncu sayısı inanılmazdı. Açıkçası Beşiktaş'a daha adımımı atmadan önce bile takımla ilgili hislerim oldukça iyiydi. Bilic mükemmel bir iş çıkardı. Takımdaki oyuncular oldukça iyiydi ama tecrübesizdi.
"KALMAM İÇİN BENİMLE KONUŞAN OLSAYDI ÇİN'E GİTME KONUSUNDA FİKRİM DEĞİŞEBİLİRDİ"
2) Beşiktaş'taki rekorları alt üst eden performansının ardından Çin Süper Lig'i ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya transfer olarak o döneme ait (13,5 milyon Euro) Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi gerçekleşmişti. Takımın başına geçen Şenol Güneş, kalmanı istiyordu. Çin'e transfer sürecinde neler yaşandı?