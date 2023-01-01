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Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray iyi bir form grafiği yakaladı. Üst üste aldığı galibiyetlerle havaya giren sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Aslan, Fransız yıldız Bakayoko'nun peşini bırakmıyor. Bir süredir 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen sarı-kırmızılılara İngiltere'den rakip çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 17:13
BURAK ŞENTÜRK
Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye kurulan Aslan, yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapacak.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Orta saha rotasyonunu derinleştirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylar Bakayoko'yu gündemine aldı.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko, Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Milan Kulübü, uygun şartların oluşması durumunda Bakayoko ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

İki takımın da henüz somut bir teklif yapmadığı kaydedildi.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Bakayoko'nun Chelsea ile kontratı 2024 yılında sona erecek.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Chelsea Kulübü, kadro planlamasında düşünmediği 28 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Galatasaray'ın yakın takibini sürdürdüğü Bakayoko için ara transfer döneminde girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Bakayoko kariyerinde Monaco, Chelsea, Milan ve Napoli gibi kulüplerde forma giydi.

Bakayoko transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip!

Ön libero bölgesinde oynayan Bakayoko, merkez orta saha mevkisinde de görev yapabiliyor.

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