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Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında, zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Cimbom, Sivasspor'u mağlup ederek liderliği tekrar kazanmak ve yeni yıla lider girmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesi takımıyla yaptığı konuşmada, müsabakanın ve liderliğin öneminden bahsetti. Bununla beraber usta yazar Levent Tüzemen'den, Okan Buruk'a kadro tercihi konusunda öneri geldi. İşte Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve Levent Tüzemen'in o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:14
Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

CİMBOM'UN SİVAS FOBİSİ!
Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapıaln 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

5 karşılaşma ise berabere bitti.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

MATA'DAN OLIVEIRA'YA SAYGI
Galatasaray Çarşamba günü yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Sabah'ın haberine göre, keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Sivas'a gitti.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

OKAN BURUK'A FLAŞ ÖNERİ
Öte yandan Sabah spor yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'a köşe yazısında bir öneride bulundu. İşte o yazı...

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

"Okan Buruk'un sol bekte ve Lucas Torreira'nın yerine tercih edeceği oyuncu, G.Saray'ın oyun yapısını belirleyecek.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Sivasspor özellikle G.Saray'a karşı hep farklı bir motivasyon yükleniyor.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

İstanbulspor maçının 60 dakikası G.Saray mükemmel oynadı ve sayısız gol fırsatlarını harcadı.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Sivas'ta ısrarla önde baskı yapmak doğru olmaz. Oyunun kontrolü G.Saray'da olmalı.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Rashica ve Kerem gibi hızlı oyuncular defans arkasına yapacağı koşularla G.Saray'ın pozisyon bulmasını sağlar.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Okan hocaya bir önerim var; Gomis yorulduğunda yerine Mertens'i santrfor oynatmamalı, Rashica'yı düşünmeli.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Kosovalı oyuncuyu araştırdım, Werder Bremen'de Max Kruse ile birlikte forma giyerken santrfor oynadığında 12 gol atıp 6 asist yapmış.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Sezon başı Sivas'ta oynamak tecrübe adına G.Saray için zordu.

Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Ama şimdi oynama alışkanlığı kazanmış bir G.Saray, Sivas'ta kaybetmez."

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