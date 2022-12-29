Okan Buruk'a Sivasspor Galatasaray maçı öncesi flaş öneri! Sürpriz...

Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.
Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız.
Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi.
CİMBOM'UN SİVAS FOBİSİ!
Galatasaray'a son dönemde Sivasspor ters geliyor.
Cimbom, geçen sezon 2 maçta da yenildiği Yiğidolar'a karşı deplasmanda oynadığı son 6 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Bu arada iki takım arasında Sivas'ta yapıaln 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı.
5 karşılaşma ise berabere bitti.
MATA'DAN OLIVEIRA'YA SAYGI
Galatasaray Çarşamba günü yaptığı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sabah'ın haberine göre, keyifli geçen çalışmada Juan Mata attığı şık bir gol sonrası Sergio Oliveira'nın kramponlarının tozunu aldı.
Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde Sivas'a gitti.
OKAN BURUK'A FLAŞ ÖNERİ
Öte yandan Sabah spor yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Okan Buruk'a köşe yazısında bir öneride bulundu. İşte o yazı...
"Okan Buruk'un sol bekte ve Lucas Torreira'nın yerine tercih edeceği oyuncu, G.Saray'ın oyun yapısını belirleyecek.
Sivasspor özellikle G.Saray'a karşı hep farklı bir motivasyon yükleniyor.
İstanbulspor maçının 60 dakikası G.Saray mükemmel oynadı ve sayısız gol fırsatlarını harcadı.
Sivas'ta ısrarla önde baskı yapmak doğru olmaz. Oyunun kontrolü G.Saray'da olmalı.
Rashica ve Kerem gibi hızlı oyuncular defans arkasına yapacağı koşularla G.Saray'ın pozisyon bulmasını sağlar.
Okan hocaya bir önerim var; Gomis yorulduğunda yerine Mertens'i santrfor oynatmamalı, Rashica'yı düşünmeli.
Kosovalı oyuncuyu araştırdım, Werder Bremen'de Max Kruse ile birlikte forma giyerken santrfor oynadığında 12 gol atıp 6 asist yapmış.
Sezon başı Sivas'ta oynamak tecrübe adına G.Saray için zordu.
Ama şimdi oynama alışkanlığı kazanmış bir G.Saray, Sivas'ta kaybetmez."