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İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yönetim, kulübü maddi olarak ayağa kaldıracak projeler üzerine çalışmalar yürütüyor. Sarı-kırmızılı kulübün ocak ayında kasasına dev bir gelir koyması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Diğer taraftan ise kulübe yeni mali kaynaklar yaratmak ve eldeki imkânlardan daha iyi gelir elde etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in Columbus projesi için çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Sabah'ın haberine göre; Ocak ayında G.Saray'a tam 240 milyon TL'lik katkı gelecek.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

10 milyon TL'lik reklam ve planlama yatırımı yapılan proje ile birlikte 240 milyon TL kasaya girecek.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Özgörkey'in görevinden alındığı iddiaları dolaşıyordu.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Bu iddialar ortaya çıksa da başkan Özbek, dijital ve mağazacılıktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Özgörkey'in katkısından bir hayli mutlu.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Aralık sonuna kadar mağazacılık cirosunun 525 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Şimdiye kadar 75 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması sağlandı.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Başkan Özbek bunu daha da artırmak adına Sportif İşbirliği Komitesi'ni kurdu.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Başında Niyazi Yelkencioğlu'nun olduğu komitede Erden Timur, Mehmet Cibara, Eray Yazgan, Can Natan, Levent Yaz ve İbrahim Hatipoğlu var.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Ayrıca Naci Cansun da profesyonel çalışan olarak görev alıyor.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

KEMERBURGAZ'DA NERDEN NEREYE

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un 300 milyon TL kulübe destek olacağı haberlerinin ise gerçeği bambaşka.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Ortada böyle bir nakit para yok.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Ancak Erden Timur ilk olarak Mecidiyeköy'de rezidansa dönüştürülen binanın 150 milyon TL'lik iç yapım ihtiyaçlarını kulübe bırakmadan kendisi karşıladı.

İşte Galatasaray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir

Timur'un 150 milyon TL'lik bir diğer desteği ise Kemerburgaz'a olacak.

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