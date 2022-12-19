Kerem'in peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Madrid ekibinin Kerem'i transfer etmeyi çok istediği duyuruldu. Galatasaray'da büyük bir çıkış yakalayan ve kendisini ispatlayan yıldız oyuncunun kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in 2014 yılında Galatasaray'dan Arda Turan'ı transfer ettiğine atıf yapılan haberde, Kerem Aktürkoğlu 'Yeni Arda' olarak lanse edildi.



OPERASYONU TEKRARLAYACAK

İspanyol basınında çıkan haberlerde ayrıca Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Büyük ilgi çeken haberde, "Atletico, Arda Turan'ın sergilediği performansı değerlendirerek benzer bir operasyonu tekrarlamak istiyor. Bu nedenle büyük takımların radarına takılan Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgileniliyorlar. Arda Turan'ın Atletico de Madrid'deki güzel hatırası, kulübü onun imzasını almak için bir adım daha ileri gitmeye istekli kılıyor" diye yazıldı.



ATLETICO'NUN KAHRAMANI

Atletico Madrid'in Kerem'i istediği duyuran El Gol, Arda Turan'a da geniş yer ayırmayı ihmal etmedi. Haberde, "Arda Turan, Atletico de Madrid'in 2014'te İspanya Ligi'ni kazanmasına öncülük eden kahramanlardan biriydi. Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda kilit rol oynadı. Simeone için tamamen güvenilir bir oyuncuydu. 2015'te Barcelona'ya gitmeye karar vermesine rağmen taraftarların en sevdiği oyunculardan biri oldu. Bugün Atletico, Arda gibi Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor" ifadesi kullanıldı.

25 MİLYON EURO İSTİYOR

Kerem'i isteyen İspanyol ekibi, 2014'te Arda Turan için 13 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirmişti. Şimdi Kerem'i de istiyor ancak Galatasaray'ın 25 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmediği belirtiliyor. Yıllık 8 milyon euro kazanan oyuncunun maaşına zam yapılması da gündemde.

42 GOLLÜK KATKI YAPTI



2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu. Galatasaray formasıyla 96 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 25 gol, 17 asistlik katkı verdi. Kerem'in Galatasaray'la 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.