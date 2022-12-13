TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sezon başında iddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Cimbom öncelik olarak hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sezon başında iddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Cimbom öncelik olarak hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ı gündemine almıştı.
Sarı kırmızılılar, Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.
Ancak Depay transferinde Galatasaray'a kötü haber geldi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Roma 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.
Depay'ın yakın çevresinin son birkaç gündür İtalyan deviyle temas halinde olduğu ifade edildi.
Barça'nın, Dünya Kupası arasından sonra Robert Lewandowski'den bir süre yararlanamayacağı ve bu sebeple Depay'ın kadroda yer bulacağı aktarıldı.
Galatasaray ve Roma'nın yanı sıra Arsenal ile Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında olduğu belirtildi.
Memphis Depay'ın, Barcelona ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Bu sezon 12 maça çıkan Depay, 5 gol kaydetti.
Yıldız oyuncu 5 golün yanı sıra 1 de asistle oynadı.
1.78 boyundaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.