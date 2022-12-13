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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Okan Buruk'un istediği isimlere yönelen sarı kırmızlı yönetime kötü haber geldi. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Memphis Depay transferinde pürüz çıktı. İşte detaylar. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 21:39
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Sezon başında iddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bu hamlelerine devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Cimbom öncelik olarak hücum hattına takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Sarı kırmızılılar, Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Ancak Depay transferinde Galatasaray'a kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Roma 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Depay'ın yakın çevresinin son birkaç gündür İtalyan deviyle temas halinde olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Ayrıca İspanyol medyasından gelen bilgilere göre, Barcelona'nın FFP sorunları nedeniyle Depay'ı göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Bu sezon 12 maça çıkan Depay, 5 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

Yıldız oyuncu 5 golün yanı sıra 1 de asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Memphis Depay'dan kötü haber!

1.78 boyundaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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