Haberler Galatasaray Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu. Söğüt genç yıldızın Napoli'ye transferi hakkında soruları yanıtlarken Kerem'in geleceği hakkında konuştu. Söğüt'ün açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 00:17
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

"Napoli, Kerem'i takip eden takımlardan biri? Ne düşünüyorsunuz?"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Erkut Söğüt: "Bu bir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Çok gelişti, büyüdü.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Daha düşük bir ligden geliyor ancak iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister."

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

"Tabii ki bu aynı zamanda oyuncum için bir hedef. Zamanında ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

"YURT DIŞINA TRANSFER OLMA DÜŞÜNCESİNE SAHİP"

Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip. Bir Türk futbolcunun başka liglere, örneğin Serie A veya Premier Lig gibi liglere gitmesi normal. Serie A ilginç liglerden birisi."

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

"Napoli Temmuz'da Kerem'in özelliklerinde birine ihtiyaç duyabilir. Özellikle Lozano ayrılırsa"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Erkut Söğüt: "Futbol asla, asla demeyin. Her zaman, her şey olabilir. Türkiye'de çok fazla yetenek var.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Birçok Süper Lig ekibinin beklentileri var ve son dönemde transferler attı. Bu oyuncular, Serie A gibi liglerde gelişmeye devam edebilir"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

"Spalletti, Türkiye'de oyuncu takip ettiklerini söyledi ancak rekabetin artmaması için isim vermekten kaçındı"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Erkut Söğüt: "Hiçbir şey söyleyemem. Sadece bekleyip ne olacağını görmemiz gerekiyor. Kerem, şimdilik Galatasaray'da çok mutlu.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazanmak istiyor, bu onun için çok önemli.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Napoli tarihinde önemli işler yapmış ve hala güçlü bir sporcu olan Mertens gibi bir takım arkadaşından çok şey öğrenebilir.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Onun gibi biriyle antrenman yapmak kendini tamamlamasına yardımcı olabilir."

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