Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İtalyan basınına konuştu! "Napoli'ye transferi..."

Geldiği günden bu yana Galatasaray forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, ses getirmeye devam ediyor.
Geldiği günden bu yana Galatasaray forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, ses getirmeye devam ediyor.
Kerem'in menajeri Erkut Söğüt konuyu ArenaNapoli'ye değerlendirdi.
"Napoli, Kerem'i takip eden takımlardan biri? Ne düşünüyorsunuz?"
Erkut Söğüt: "Bu bir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi.
Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Çok gelişti, büyüdü.
Daha düşük bir ligden geliyor ancak iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi.
Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister."
"Tabii ki bu aynı zamanda oyuncum için bir hedef. Zamanında ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor.
"YURT DIŞINA TRANSFER OLMA DÜŞÜNCESİNE SAHİP"
Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip. Bir Türk futbolcunun başka liglere, örneğin Serie A veya Premier Lig gibi liglere gitmesi normal. Serie A ilginç liglerden birisi."
"Napoli Temmuz'da Kerem'in özelliklerinde birine ihtiyaç duyabilir. Özellikle Lozano ayrılırsa"
Erkut Söğüt: "Futbol asla, asla demeyin. Her zaman, her şey olabilir. Türkiye'de çok fazla yetenek var.
Birçok Süper Lig ekibinin beklentileri var ve son dönemde transferler attı. Bu oyuncular, Serie A gibi liglerde gelişmeye devam edebilir"
"Spalletti, Türkiye'de oyuncu takip ettiklerini söyledi ancak rekabetin artmaması için isim vermekten kaçındı"
Erkut Söğüt: "Hiçbir şey söyleyemem. Sadece bekleyip ne olacağını görmemiz gerekiyor. Kerem, şimdilik Galatasaray'da çok mutlu.
Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazanmak istiyor, bu onun için çok önemli.
Napoli tarihinde önemli işler yapmış ve hala güçlü bir sporcu olan Mertens gibi bir takım arkadaşından çok şey öğrenebilir.
Onun gibi biriyle antrenman yapmak kendini tamamlamasına yardımcı olabilir."