Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar kısa süre önce Yunus Akgün'ün sözleşmesinin yenilendiğini resmen açıklarken, sıra Kerem Aktürkoğlu'na gelmişti. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile de masaya otururken, menajerinin, oyuncusunun istediği rakamı açıklamasının ardından görüşmeler tıkanma aşamasına geldi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği yıllık ücret...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 09:36
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Galatasaray, kısa süre önce Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Yunus'un adı, bir süredir başka takımlarla da anılıyordu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Buna karşın Cimbom, Yunus'ta mutlu sona ulaşmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Genç oyuncu için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

SIRA KEREM'DEYDİ AMA...
Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Cimbom, Kerem ile de sözleşme yenilemek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Ancak Galatasaray cephesi, Kerem'den beklemediği bir yanıt aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Kerem, sarı kırmızılıların beklentisinin üstünde bir rakam talep etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

İstanbul devi, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Buna karşın Kerem'in menajeri, Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı.

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