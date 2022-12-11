Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu! Menajeri...

Galatasaray, kısa süre önce Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray, kısa süre önce Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamıştı.
Yunus'un adı, bir süredir başka takımlarla da anılıyordu.
Buna karşın Cimbom, Yunus'ta mutlu sona ulaşmıştı.
Genç oyuncu için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."
SIRA KEREM'DEYDİ AMA...
Bu açıklamanın ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na döndü.
Cimbom, Kerem ile de sözleşme yenilemek istiyor.
Ancak Galatasaray cephesi, Kerem'den beklemediği bir yanıt aldı.
Kerem, sarı kırmızılıların beklentisinin üstünde bir rakam talep etti.
İstanbul devi, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi.
Buna karşın Kerem'in menajeri, Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı.
İŞTE O MİKTAR
Yapılan görüşmede, Kerem Aktürkoğlu'nun 30 Milyon TL istediği iddia edildi.
Galatasaraylı idareciler, bu rakamı yüksek buldu.
Kontrat görüşmelerinin devam edebileceği kaydedildi.