Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Antalya kampına başladı.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Antalya kampına başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı 16 Aralık'ta son bulacak.
Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stopere takviye yapmak istiyor.
Transfer listesine yeni bir yıldız daha eklendi.
Takvim'in haberine göre Cimbom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor.
Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcu bu sezon takımında yeteri kadar forma şansı bulamadı.
Kolombiyalı stoper başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Genç yıldız geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edildi.
Wolverhampton'da sadece 1 maçta forma giyebildi.
Mosquera güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 3 milyon Euro....
Genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.