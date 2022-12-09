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Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un olası ayrılığını da düşünerek ve sakatlığı bulunan Mathias Ross'un yokluğunda bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Cimbom, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o futbolcu ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Antalya kampına başladı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı 16 Aralık'ta son bulacak.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Sarı-kırmızılılar Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stopere takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Transfer listesine yeni bir yıldız daha eklendi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Takvim'in haberine göre Cimbom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

21 yaşındaki futbolcu bu sezon takımında yeteri kadar forma şansı bulamadı.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Kolombiyalı stoper başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Genç yıldız geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Wolverhampton'da sadece 1 maçta forma giyebildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Mosquera güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 3 milyon Euro....

Galatasaray'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak

Genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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