Sorun para değildi

Galatasaray,Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzatırken menajeri Necdet Ergezen, imzalar öncesi yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Lig Radyo'da Mehmet Ayan'a konuşan Ergezen, "Galatasaray'ın herhalde son 5 yılda sözleşme uzatma konusunda bu kadar speküle edilen başka futbolcusu yok. Özellikle akademiden çıkmış olanlar arasında... Galatasaray ruhunu bilen bir oyuncu Yunus... Ortada fırtına koparacak bir şey yoktu" dedi. Necdet Ergezen sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray'la hiçbir sıkıntımız olmadı. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce Galatasaray'a büyük ümitlerle geri döndü.