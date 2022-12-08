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Sorun para değildi

Yunus’un menajeri Ergezen “Ortada fırtına koparacak birşey yoktu. Tek derdi belirsizlikti. Sonuçta G.Saray ruhunu bilen bir oyuncu” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Sorun para değildi
Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzatırken menajeri Necdet Ergezen, imzalar öncesi yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Lig Radyo'da Mehmet Ayan'a konuşan Ergezen, "Galatasaray'ın herhalde son 5 yılda sözleşme uzatma konusunda bu kadar speküle edilen başka futbolcusu yok. Özellikle akademiden çıkmış olanlar arasında... Galatasaray ruhunu bilen bir oyuncu Yunus... Ortada fırtına koparacak bir şey yoktu" dedi. Necdet Ergezen sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray'la hiçbir sıkıntımız olmadı. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce Galatasaray'a büyük ümitlerle geri döndü.
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