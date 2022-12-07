Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

''GALATASARAY İLE HİÇBİR SORUNUMUZ OLMADI''
"Yunus Akgün için Ofspor maçındaki performansı sonrası vücut dilinden 'Galatasaray'ı kafaca bırakmış' yorumları yapıldı. Sıkıntı büyük müydü o sırada?" sorusuna Ergezen'in yanıtı şöyle oldu:
"Kontrat işinden bahsediyorsan Galatasaray'la hiçbir sıkıntımız olmadı. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Üç ay önce 'Ben Galatasaray'da oynayıp Avrupa'ya gideceğim' diyen bir oyuncu neden bıraksın zihninde? Daha önünde en az 12-13 sene futbol kariyeri olan bir oyuncu Yunus... Bazen baskı zordur. Benim baskıyı kaldırmamla senin kaldırman farklıdır. Herkesin farklıdır. Herkes aynı reaksiyonu vermez, aynı motivasyonu sürdüremez. Her insan aynı gün, aynı motivasyonda olmayabilir. Kötü kalkmıştır, kötü bir gece geçirmiştir. Olur bunlar."