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Galatasaray 3-4 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig devi Galatasaray ile İspanya La Liga ekibi Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-3 mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:15
Galatasaray 3-4 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Medina kaydetti. Galatasaray'ın golleri Gomis, Abdülkerim Bardakcı ve Baran Demiroğlu'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.

32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-3

42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi:1-3

44. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4

Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-4

90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 3-4.

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