Haberler Galatasaray Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sezon başında sarı kırmızılılar, İsviçreli yıldız Haris Seferovic'i büyük umutlarla transfer etmişti. Geçen zamanda Galatasaray, Seferovic'ten verim alamazken, yıldız golcüye Schalke 04 talip olmuştu. Haris Seferovic'in, Schalke 04'e transfer olmak isteyip istemediği merak konusuyken, karar çıktı. Peki, Seferovic Schalke'ye gidecek mi? İşte yıldız golcünün kararı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:09
Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile birlikte bulunuyor.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyip yeni bir transfer yapmayı hedefliyordu. Ancak; Seferovic için işler yolunda gitmiyor.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

BENFICA İLE TEMAS SÜRÜYOR
Golcü futbolcunun sözleşmesinin feshi için Galatasaray yönetimi Benfica ile temas halinde bulunuyor.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Haris Seferovic'e Alman ekibi Schalke 04'ün yanı sıra Feyenoord ve Servette'nin talip olduğu gündeme gelmişti.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Schalke'den futbolcunun transferi ile ilgili olarak bir açıklama geldi.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

HARIS SEFEROVIC İÇİN AÇIK KAPI
Schalke Sportif Direktörü Peter Knabel, gelecek sezon için yeni bir planlama yaptıklarını dile getirdi.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Schalke ilk etapta teknik heyetin raporu doğrultusunda mevcut kadronun planlamasını yapacak.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sonrasında ise Almanya 2. Ligi'nde oynamayı kabul edecek futbolcularla yola devam edecek.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Bu konuda Knabel, "Mevcut kadro ideal görünüyor. Ama duruma göre takviye yapabiliriz" diyerek Seferovic transferi için de açık kapı bıraktı.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

HARIS SEFEROVIC, 2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre Haris Seferovic, 2. Lig'de mücadele eden bir kulüpte forma giymeye sıcak bakmıyor.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Seferovic, bu sezon Galatasaray'da 8 Süper Lig maçına çıktı ve gol atamadı. İsviçreli, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol üretti.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Okan Buruk'un gelecek planları arasında bulunmayan Seferovic, İsviçre Milli Takımı ile de Katar'daki Dünya Kupası'nda henüz gol sevinci yaşayamadı.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

SÖZLEŞME DURUMU
Galatasaray, hatırlanacağı üzere Haris Seferovic için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Futbolcunun kiralanma bedelinin 1 milyon euro ve satın alma opsiyon bedelinin de 2.5 milyon euro olduğu borsaya bildirilmişti.

Haris Seferovic'ten Schalke 04 ve transfer için karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Haris Seferovic'e de 2022-2023 sezonu için 2.3 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor.

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