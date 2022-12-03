Galatasaray Rayo Vallecano | CANLI ANLATIM

2022 FIFA Dünya Kupası arasında Galatasaray ve Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Rayo Vallecano maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
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GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY-RAYO VALLECANO İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
RAYO VALLECANO: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejuene, Balliu, Oscar, Camello.