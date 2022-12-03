Deniz Undav savaşı

Brighton forması giyen Deniz Undav'ı yakından takip eden G.Saray'a bu transferde rakip çıkmıştı. Hertha Berlin'in de radarına giren 26 yaşındaki forvet için ocak ayında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Sarı-kırmızılılar, Almanya doğumlu oyuncu için kiralama teklifi yapacak. Premier Lig'de forma şansı bulamayan Deniz'i göndermeye sıcak bakan Brighton da gelen teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor. Belçika'da Union Saint Gilloise formasıyla yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, bu sezon Brighton'da 10 maçta 1 gol kaydetti.