TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından sarı kırmızılılarda ocak ayı transfer harekatı başladı.
Dünya Kupası arası verilmesinin ardından sarı kırmızılılarda ocak ayı transfer harekatı başladı.
Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi.
Sarı-kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven, Brezilya'nın Athletico PR takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi...
Muslera, 23 yaşındaki kalecinin, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü ve Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi.
1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını da belirtti.
Galatasaray'ın Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi.
Öte yandan Muslera, 16 Haziran'da 37 yaşına girecek.
2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak.
Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı.
Dünya Kupası'ndan sonra Uruguay Milli Takımı'na veda edecek. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesini tamamladıktan sonra da Galatasaray'a... Muslera'nın önünde iki seçenek var.
Birincisi ülkesine dönmek; Nacional'de oynamak. İkincisi ise emekli olmak ve Galatasaray'da antrenör olmak.
Athletico PR altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu anki Transfermarkt değeri ise 6 milyon euro...
Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci adaylarından birisi de İnaki Pena...
Sarı- kırmızılı ekip arayışlarını sürdürürken daha önce kiralık olarak forma giyen Pena da gündemdeki yerini koruyor.
23 yaşındaki file bekçisinin, Barcelona ile henüz anlaşma sağlayamaması da yönetimi umutlandırıyor.