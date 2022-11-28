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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar kaleci transfer için harekete geçti. 37 yaşına basacak olan Muslera veliahtını belirledi. 23 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu ifade eden Muslera, "Benden sonrası için iyi bir seçenek" dedi. (TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından sarı kırmızılılarda ocak ayı transfer harekatı başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Sarı-kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven, Brezilya'nın Athletico PR takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Muslera, 23 yaşındaki kalecinin, Brezilya Milli Takımı'nın gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü ve Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını da belirtti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Galatasaray'ın Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci adaylarından birisi de İnaki Pena...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

Sarı- kırmızılı ekip arayışlarını sürdürürken daha önce kiralık olarak forma giyen Pena da gündemdeki yerini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci Bento'ya kanca!

23 yaşındaki file bekçisinin, Barcelona ile henüz anlaşma sağlayamaması da yönetimi umutlandırıyor.

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