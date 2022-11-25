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Çok mutluyuz

Başkan Özbek, şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Çok mutluyuz

Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamasına katılan Dursun Özbek, takımın performansını değerlendirdi. Başakşehir'i 7-0 yenmenin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, "Camia mutlu olunca biz de mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz." Lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran başkan Dursun Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da hedefimize ulaşacağız" dedi.

GÜZEL FUTBOL, ÇOK GÜZEL HAREKETLER

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi: "7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

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